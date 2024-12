Lazio, Serie A, Supercoppa Europea e Ranking Uefa: le ultimissime

Mentre la Lazio vola in campionato e in Europa League, il presidente Claudio Lotito continua a lavorare per far diventare lo stadio Flaminio la nuova casa del club biancoceleste. Proprio nella mattina di oggi (13 dicembre) Lotito è in Campidoglio per presentare lo studio di pre-fattibilità per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. "Grande giorno? Speriamo lo sia": le poche parole del presidente laziale prima di entrare. Insieme a lui l'avvocato Gian Michele Gentile e Pierluigi Nervi per presentare il progetto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'assessore allo Sport Alessandro Onorato, a quello al Patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi e all'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia.

A Empoli questa sera va in scena la sfida salvezza tra i toscani e il Torino.

Probabile formazione Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Con molta probabilità la Supercoppa Europea 2025 si terrà al Bluenergy Stadium di Udine. Si attende solamente l’ufficialità che arriverà lunedì. Sarà una Supercoppa storica visto che si affronteranno per la prima volta le vincitrici della "nuova" Champions ed Europa League, che da questa stagione hanno cambiato format rivoluzionando il torneo.

Dopo le gare valide per la sesta giornata della fase campionato di Europa League e Conference League, cioè con le vittorie di Roma, Lazio e Fiorentina, si aggiorna il ranking stagionale della UEFA: in palio, per le prime due classificate, c'è un posto extra nella prossima edizione della massima kermesse continentale per club. L’Italia è fissa al secondo posto e ha allungato sul Portogallo che rimane al terzo.