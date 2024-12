Lazio, Napoli, Adriano e volley: le ultimissime

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Una grande festa per il Natale. Sono circa 600 gli invitati per il Christmas party del Napoli in programma questa sera nella prestigiosa location dei saloni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una serata in grande stile e inedita, in un luogo storico e suggestivo, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis con tutti i dirigenti del club, del direttore sportivo Giovanni Manna, di Antonio Conte, di tutta la squadra con le rispettive famiglie, degli staff al completo.

A otto anni dal ritiro dal calcio giocato, Adriano ha giocato la sua ultima partita al Maracana. Flamengo contro Amici dall'Italia: superstar da entrambi i lati. Zico (come allenatore), Romario e Julio Cesar tra i brasiliani, Materazzi, Ronaldo (nello staff tecnico) e Dida con gli azzurri. Vittoria per 4-3 per il Flamengo con Adriano che, dopo aver segnato il gol del pareggio per gli Amici dall'Italia, ripassa con i brasiliani e firma il rigore decisivo.

Il Sada Cruzeiro batte Trento e porta a casa il Mondiale per Club 2024 di pallavolo. I brasiliani si impongono in quattro set con il punteggio di 25-22, 20-25, 25-16, 25-22, al termine di una gara combattuta. Brutta giornata per le squadre italiane: anche Civitanova va ko nella finale per il 3° e 4° posto, sconfitta dai sorprendenti iraniani del Sirjan, che si sono aggiudicati la medaglia di bronzo.