Juve, Roma, The Best Fifa 2024 e basket: le ultimissime

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con il poker della Juve contro il Cagliari. I bianconeri di Thiago Motta si riscattano dopo il deludente pareggio in campionato contro il Venezia. Grande vittoria allo Stadium, che applaude, con le reti di Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez.

Federico Balzaretti torna alla Roma. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi gli ha affidato il ruolo di Loan Manager. Balzaretti andrà inoltre ad ampliare l'area scouting del club giallorosso. Sarà operativo da gennaio 2025.

Real Madrid protagonista a Doha alla vigilia della finale della Coppa Intercontinentale contro il Pachuca in programma proprio nella capitale del Qatar: nella cena di gala a fare da sfondo all'assegnazione dei 'The Best Fifa 2024', infatti, The Best Fifa Men's Player è andato a Vinicius jr, mentre The Best Fifa Men's Coach a Carlo Ancelotti.

Dopo sei vittorie consecutive, si ferma la corsa dell'Olimpia Milano in Eurolega. Nella sedicesima giornata della regular season, gli uomini di Ettore Messina vengono sonoramente sconfitti dal Panathinaikos.