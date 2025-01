Supercoppa, Lazio, Napoli e tennis: le ultimissime

Prosegue la Supercoppa Italiana. Nella seconda semifinale, la Juventus di Thiago Motta affronterà il primo Milan dell'era Conceiçao. In palio la finale contro l'Inter. JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K.Thuram; Conceiçao, Koopmeieners, Yildiz; Vlahovic. MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata.

In casa Lazio la corsa a Fazzini o Casadei continua, sarà aggiornata dopo domenica. Per Fazzini si è ipotizzato il trasferimento in prestito oneroso (da 1 milione) più riscatto a 11 milioni tra due anni. Casadei è in uscita dal Chelsea, la valutazione è ancora imprecisata, ora è data sotto i 20 milioni. Nel mercato della Lazio c’è sempre un Mister X. Il diesse Fabiani tiene almeno una traccia nascosta che porta all’estero.

Il Napoli si prepara a tornare in campo per la prima sfida del 2025. Gli azzurri di Conte sfideranno la Fiorentina al Franchi, in programma sabato 4 gennaio alle ore 18. Politano è però in dubbio per la trasferta: l'esterno non è al meglio, con le sue condizioni che verranno verificate nuovamente in giornata, prima della partenza della squadra.

i chiude ai quarti di finale l'avventura dell'Italia nella United Cup. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Repubblica Ceca al termine dei due singolari. Jasmine Paolini è stata battuta nettamente da Karolina Muchova con un doppio 6-2, mentre Flavio Cobolli ha perso contro Thomas Machac con il risultato di 6-1, 6-2. La Repubblica Ceca sfiderà ora gli Stati Uniti.