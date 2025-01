Roma, Napoli, Sinner ed Elon Musk: le ultimissime

Claudio Ranieri è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport. "Il derby? Sono emozioni forti, anche perché sono le ultime. È iniziata l’ultima tappa, ho capito di essere cambiato all’Olimpico, quando veniva cantato l’inno di Antonello, io non salivo dal tunnel perché mi commuovevo, mentre adesso riesco a reggere l’emozione e, anzi, il canto dei sessantamila mi dà l’ultima botta d’energia. Negli ultimi mesi ho ricevuto più richieste che dopo il trionfo col Leicester. Sarei tornato solo per la Roma o il Cagliari", queste sono solo poche parole del tecnico giallorosso nella lunga intervista rilasciata.

Simone Scuffet è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere classe '96 arriva dal Cagliari nell'ambito dello scambio con Elia Caprile, imbastito dalle due società all'alba di questa sessione di mercato. Ad ufficializzare l'accordo è stato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, attraverso un post su X.

Jannik Sinner continua a preparare il suo esordio agli Australian Open, il primo Slam della stagione che prenderà il via il 12 gennaio sul cemento di Melbourne Park. Il match tra Sinner e Tsitsipas, è in programma venerdì 10 gennaio alle ore 9:00 italiane (le 19:00 locali).

Elon Musk si starebbe preparando ad entrare nel mondo del calcio. Secondo quanto rivelato dal papà del magnate, l'imprenditore Errol Musk, il fondatore di Tesla e braccio destro di Donald Trump, sarebbe pronto a rilevare una grande squadra della Premier League. Nel corso di un'intervista radiofonica, ha infatti dichiarato che il figlio vuole acquistare la squadra che sta dominando il campionato, ma a domanda diretta della giornalista sul Liverpool ha poi risposto: "Non posso commentare, altrimenti, aumenteranno il prezzo". Prima di aprirsi ed ammettere: "Penso che gli piacerebbe, sì, come a chiunque".