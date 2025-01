Australian Open, Cahill, Premier League e Camila Giorgi: le ultimissime

Sinner passa al terzo turno con il brivido agli Australian Open. L’altoatesino concede il primo set, non succedeva dallo scorso 6 ottobre, e poi travolge l’australiano Schoolkate. Sonego conquista il terzo turno, eguagliando il suo miglior risultato di sempre agli Australian Open, con una vittoria strepitosa in cinque set contro l'astro nascente del tennis: il 18enne brasiliano Fonseca. Peccato invece per Berrettini, che si arrende a Rune al quarto set dopo aver sprecato quattro set point, di cui due nel quarto set.

L'annuncio di Jannik Sinner arriva poco dopo la vittoria con Tristan Schoolkate agli Australian Open: "Cahill ha detto che questa sarà la sua ultima stagione". Il numero uno ha poi puntualizzato: "Lo aveva detto lui in un'intervista, non è una novità. Poi vediamo". Il 2025 potrebbe quindi essere l'ultimo anno per il coach australiano al fianco dell’altoatesino.

Momo Salah è all'ultima stagione in maglia Liverpool, almeno per quanto fatto intendere da lui stesso finora. Nonostante la prossima destinazione dell'ex Roma appaia ancora incerta, dall'Inghilterra sono sicuri di una maxi offerta di un club arabo per ingaggiarlo a parametro zero a partire dal mese di giugno. Secondo il Sun, infatti, l'Al-Hilal si sarebbe fatto avanti con un'offerta contrattuale da 80 milioni di euro in totale per giocare insieme a Neymar e l'ex Lazio Milinkovic-Savic.

Camila Giorgi ha chiesto il rito abbreviato nel processo sulle false vaccinazioni anti-Covid, in cui è imputata per falsità ideologica insieme ad altre 24 persone. L'ex tennista azzurra sarebbe l’unica ad aver optato per il rito alternativo, mentre i suoi genitori e il fratello avrebbero scelto di patteggiare, come scrive il Giornale di Vicenza. L’udienza preliminare è prevista per la prossima settimana.