Inter, Lazio Djokovic e Premier League: le ultimissime

L'Inter supera l'Empoli con un netto 3-1. Nonostante il risultato, le difficoltà per i nerazzurri non sono mancate. La squadra di Inzaghi vince però grazie ai propri leader: la sblocca Lautaro, la chiudono Dumfries e Thuram, nel mezzo la gioia personale dell'ex Esposito che sigla il momentaneo 2-1.

La Lazio torna a vincere, lo fa contro il Verona, e si rimette a correre per un posto Champions superando la Juve in classifica. 3-0 secco al Bentegodi: a segno per i capitolini Gigot, Dia e Zaccagni. Inizia male la nuova era Presidio Investors, che in settimana aveva ufficializzato il passaggio di proprietà del club gialloblù.

Esplode il caso Djokovic agli Australian Open. Novak non si è fermato per l'intervista con Jim Courier dopo aver battuto Lehecka agli ottavi. Poi nella conferenza stampa ha spiegato il motivo del suo gesto: il giornalista Tony Jones, in diretta tv, ha affermato: "Novak è sopravvalutato. Novak è un fallito. Novak, eliminatelo. Cavolo, sono contento che non mi sentano. Comunque, passiamo al tennis".

Gol e spettacolo nei match domenicali della 22esima giornata di Premier League. Pesantissimo ko del Manchester United, sconfitto 3-1 dal Brighton a Old Trafford: delude Garnacho, nel mirino del Napoli per il post-Kvaratskhelia. Sei gol del Manchester City a chiudere la serata: Ipswich Town travolto.