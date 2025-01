Australian Open, Hamilton, Borussia Dortmund e Icardi: le ultimissime

Lorenzo Sonego saluta gli Open d’Australia. Il tennista azzurro è stato eliminato dallo statunitense Ben Shelton in quattro set dopo una partita condotta quasi sempre dall'americano che - al terzo turno - aveva eliminato anche Lorenzo Musetti.

È già scoppiata la Lewis-mania tra i tifosi della Ferrari, scatenati sui social dopo il primo giorno in rosso vissuto da ieri a Maranello da Hamilton che prende il posto di Carlos Sainz per far coppia con Charles Leclerc nella prossima stagione. E un bagno di folla ha accolto il 40enne pilota inglese sette volte campione del mondo oggi (22 gennaio) a Fiorano, dove è sceso in pista per il primo test, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per il monegasco suo compagno di squadra.

Nuri Sahin non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha comunicato di aver esonerato il tecnico "dopo la deludente sconfitta per 1-2 nella partita di Champions League martedì sera in casa del Bologna".

Nuovo problema per Mauro Icardi nel bel mezzo della chiacchierata separazione da Wanda Nara. Stando a quanto si vocifera in Argentina, il giocatore rischierebbe il licenziamento dal Galatasaray. Il club turco non avrebbe apprezzato gli ultimi gossip, e soprattutto le ultime mosse dell'attaccante, che lo scorso novembre è stato costretto a chiudere in anticipo la stagione calcistica in seguito ad un infortunio al ginocchio. "I turchi sono su tutte le furie e hanno convocato una riunione urgente per parlare del contratto di Mauro - ha detto Juan Etchegoyen nel programma tv Mitre Live - Stanno valutando seriamente se rescindere il contratto oppure no. Da tempo Icardi fa cose sbagliate. I turchi hanno dato un ultimatum a Mauro... Gli hanno detto: "O vieni a fare qui quello che resta del recupero oppure interrompiamo il rapporto contrattuale'".