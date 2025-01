Inter, Milan, Bologna e Parma: le ultimissime

Alla "epet ARENA" di Praga, l'Inter di Simone Inzaghi batte lo Sparta Praga grazie al gol di Lautaro Martinez. A più di un mese dalla sconfitta di Leverkusen, i nerazzurri tornano a vincere in Europa e si avvicinano agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Grazie ad un gol segnato da Leao a fine primo tempo, il Milan batte il Girona 1-0 e ad una giornata dalla fine della prima fase della Champions League, si porta in sesta posizione, mettendo nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale.

Brutte notizie per il Bologna: Orsolini ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Secondo il report medico, i Tempi di recupero previsti sono di 3-4 settimane circa". Orsolini salterà sicuramente le gare di campionato contro Empoli, Como e Lecce, l'ultima sfida in Champions League in casa dello Sporting e i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Cambio al vertice del Parma, che risolve il contratto con Luca Martines e lo sostituisce con Federico Cherubini, nominato ufficialmente nuovo amministratore delegato del club emiliano. Cherubini, come si legge in una nota del Parma, entrerà in carica da lunedì prossimo.