Nainggolan, giudice sportivo, Dorgu e Verona: le ultimissime

Radja Nainggolan è stato rilasciato in libertà dopo l’arresto avvenuto ieri a Bruxelles nell’ambito di un’indagine su un presunto giro internazionale di traffico di droga. L’ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari resta comunque sotto osservazione anche se non è accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma indagato come possibile membro di un’organizzazione criminale.

Arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A. Fermati per un turno Baroni e Palladino, gli allenatori di Lazio e Fiorentina a seguito dell’espulsione subita domenica sera.

Patrick Dorgu è ormai vicinissimo allo United. Il club inglese ha praticamente toccato i 40 milioni di euro richiesti da Pantaleo Corvino per liberare il danese e punta a formalizzare l’affare entro domani. L’operazione è quindi ai dettagli: sul piatto circa 38 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.

L'Hellas Verona FC ha comunicato nel pomeriggio che "il calciatore Casper Tengstedt, durante il match giocato contro il Venezia - 22a giornata di Serie A Enilive 2024/25 - a seguito di un intervento falloso ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con lesione legamentosa. Gli accertamenti odierni hanno escluso lesioni ossee. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".