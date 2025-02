Verona, Udinese, Juve e Premier League: le ultimissime

La sfida della 23ª giornata di Serie A contro il Verona tra le mura amiche dello 'U-Power Stadium' aveva le sembianze dell'ultimo treno salvezza per il Monza, che viene invece condannato da un autogol di Lekovic (13') alla terza sconfitta di fila (l'ottava nelle ultime 9 partite con 3 soli punti raccolti). Sempre più ultimi in classifica i brianzoli dell'ex veronese Bocchetti, mentre i tre punti di Monza sono ossigeno puro per l'Hellas di Zanetti

Cala il sipario al Bluenergy Stadium di Udine! Mariani manda i titoli di coda di un match praticamente dai due volti, conclusosi con una vittoria bianconera. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa si assiste ad una vera e propria battaglia a suon di reti. Alla fine la spunta l’Udinese che vince 3-2.

Thiago Motta ha presentato il match in conferenza stampa davanti ai giornalisti. "Non vincere? Bellissimo non è. L’esigenza in tutte le squadre è la stessa, vincere alla fine. Se ti rendi conto hai nominato 6 mie squadre da Champions League, ma non possono vincere tutte solo una. La Juve ha grande storia e quando non si vince non si sta bene”.

Gol ed emozioni nelle partite che oggi (1 febbraio) hanno aperto il programma della 24ª giornata della Premier League. Spicca la grande reazione del Nottingham Forest che ha travolto in casa il Brighton (7-0) dopo il 5-0 incassato sul campo del Bournemouth, dove nella trasferta odierna ha invece ottenuto un pesantissimo successo il Liverpool capolista.