Fiorentina, Milan, Roma, Inter: le ultimissime

Domenica di campionato ricca di big match e di sfide interessanti. Alle 15 scendono in campo Fiorentina e Genoa, queste le probabili formazioni: FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Beltran, Folorunsho, Mandragora, Sottil; Gudmundsson, Kean. GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Zanioli, Thorsby, Miretti; Pinamonti.

A San Siro alle 18 andrà in scena il terzo derby stagionale tra Milan e Inter. Queste le probabili formazioni. MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.

La Roma di Claudio Ranieri ospita il Napoli di Antonio Conte in uno dei big match della ventitreesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Nicola Zalewski è ufficialmente un giocatore dell'Inter: la Roma e il club nerazzurro hanno comunicato in maniera congiunta la conclusione della trattativa per il trasferimento a Milano del centrocampista polacco. Il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto".