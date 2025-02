Juve, Torino, Fiorentina e Berrettini: le ultimissime

Il lunch match della 23ª giornata di Serie A vede il poker della Juve all'Empoli all'Allianz Stadium di Torino. I toscani vanno in vantaggio con l'ex De Sciglio, poi i bianconeri la ribaltano con Kolo Muani, autore di una doppiettae ritrovano il gol Vlahovic e Conceicao.

Colpo in entrata del Torino che ha annunciato il secondo acquisto del calciomercato invernale: dopo l'arrivo dell'ex Napoli Eljif Elmas anche Cesare Casadei diventa un nuovo giocatore granata. Il classe 2003, cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha firmato con il Toro un contratto fino al 30 giugno 2029 e ha scelto la maglia numero 22. Il club granata è così riuscito a battere la Lazio in un vero e proprio testa a testa di mercato.

Nicolò Zaniolo è praticamente un giocatore della Fiorentina. Manca solo il via libera dell'Atalanta. I viola pagheranno la metà del prestito oneroso che l'Atalanta deve riconoscere al club turco (3 milioni e quindi 1,5), così come la metà del suo stipendio (2,5 milioni netti e quindi 1,2). Il diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, è fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi.

Matteo Berrettini si prepara a scendere in campo contro Tallon Griekspoor per il primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam. Sarà il primo match per il tennista romano dopo gli Australian Open. Il match, valido appunto per il primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam, andrà in scena domani, lunedì 3 febbraio con orario ancora da definire.