Lazio, Roma, Milan e Atalanta: le ultimissime

Trasferta non facile per la Lazio di Baroni, chiamata a far visita ad un Cagliari bisognoso di punti salvezza. Queste le probabili formazioni: CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Makoumbou; Zortea, Piccoli, Felici. All. D. Nicola. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. M. Baroni.

Salah-Eddine si avvicina alla Roma. Terzino sinistro classe 2002 (ha compiuto ventitré anni lo scorso 18 gennaio) è un giocatore di proprietà del Twente. Il club olandese ha aperto a una sua partenza. L'operazione può concludersi per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Prenotate le visite mediche. L'arrivo di Salah-Eddine potrebbe spianare la strada alla cessione Samuel Dahl, che è a sua volta vicino al Benfica.

Calabria in prestito al Bologna, c'è l'annuncio ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Davide Calabria al Bologna FC. Il Club ringrazia Davide per l'impegno profuso, la professionalità e l'attaccamento sempre dimostrati nel corso dei suoi 18 anni in rossonero, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive".

Posch dal Bologna all'Atalanta, è ufficiale. "Atalanta BC comunica di aver acquisito da Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, 27enne nazionale austriaco che conosce bene il nostro campionato, avendo disputato in Serie A 75 partite nelle ultime due stagioni e mezza. Il nuovo innesto nerazzurro ha scelto il 5 come numero di maglia".