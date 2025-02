Coppa Italia, Psg, Sonego e basket: le ultimissime

Questa sera a San Siro andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. Conceicao punta su Tomori-Pavlovic dietro, con Walker e Theo sulle fasce. Rientra Fofana, in avanti c'è Abraham in attesa di Gimenez. Ranieri invece torna a schierare i "titolari" rimasti inizialmente in panchina contro il Napoli: dal 1' Dybala (affiancato sulla trequarti da Pellegrini), Dovbyk e Paredes. Conferma per Rensch, schierato nei tre di difesa. Convocati anche tutti i nuovi acquisti.

Nell'ultimo match di giornata della Coppa di Francia il PSG supera agilmente il Le Mans in trasferta con i gol di Doué (25') e Barcola (71’).

Dopo il virtuoso percorso a Melbourne, che lo ha visto approdare ai quarti di finale degli Australian Open, sfiorando il derby in semifinale con Sinner, Soneo viene eliminato da Rune in due set a Rotterdam.

Milano cade nella serata di Eurolega. L'Olimpia esce da una sconfitta dal parquet di Monaco di Baviera: il Bayern si impone per 87-70 nella 25ª giornata di regular season.