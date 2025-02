Lazio, Roma, Napoli e Moto GP: le ultimissime

Ai canali ufficiali della Lazio ha parlato il ds Angelo Fabiani toccando, tra i vari temi, anche l'inattesa esclusione di Luca Pellegrini dalla lista di Serie A: "Mi domando perché le stesse considerazioni non sono state fatte a inizio campionato per Hysaj. La valutazione e l’inserimento nella lista è di pertinenza dell’allenatore, che decide in base al suo progetto. Basic fino alla fine abbiamo cercato di darlo via, ma l’allenatore ci ha detto che per lui sarebbe stato funzionale e abbiamo deciso di inserirlo in lista".

A causa degli incidenti avvenuti tra tifoserie durante Roma-Eintracht, la UEFA ha deciso infliggere al club giallorosso una multa di 30.000 euro e disposto la chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico (settori 48 e 49) in occasione della prossima partita della competizione che il club giallorosso giocherà come squadra ospitante, cioè quella contro il Porto, nello spareggio di Europa League.

Tra i primi giocatori a prolungare con il Napoli dovrebbe esserci Alex Meret. A confermarlo è stato l'agente Federico Pastorello, ospite di Radio Sportiva: "La volontà di Alex è di restare. Sono sincero: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa".

Inizia forse nel peggiore dei modi il 2025 di Jorge Martin in sella all’Aprilia. Nelle prime ore della prima giornata di azione in quel di Sepang infatti il pilota spagnolo è stato vittima di un rovinoso highside in uscita da curva 2: quando lo spagnolo ha preso in mano il gas il posteriore della RS-GP25 lo ha lanciato violentemente in aria, con Jorge che ha potuto solo incassare il colpo.