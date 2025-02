Roma, Lazio, Napoli e Berrettini: le ultimissime

Allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro il Milan, nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25, batte la Roma per 3-1 e conquista la qualificazione in semifinale. Doppietta per l'ex Abraham e gol all'esordio di Joao Felix. Non basta il gol di Dovbyk per i giallorossi, che vengono eliminati.

Brutte notizie per Elsed Hysaj e per Marco Baroni, Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il terzino albanese, hanno confermato le previsioni. Hysaj, infortunatosi nel corso della trasferta di Cagliari, sarà costretto ad un lungo stop. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra.

Dopo il primo allenamento con i compagni e la scelta di un numero 'importante' per la sua avventura a Napoli, sono arrivate anche le parole del nuovo acquisto dei partenopei Noah Okafor, che mostra grande personalità e tutta la sua ambizione per questa seconda parte di stagione. Intervenuto sui canali social del club, l'ex-milanista racconta le sue prime impressioni all'ombra del Vesuvio: "Il Napoli è un grande club e ho ricevuto un caloroso benvenuto. Ho parlato con l'allenatore, che per me è uno dei migliori al mondo, sarà un piacere lavorare insieme e imparare da lui".

Un vero peccato. Matteo Berrettini perde 2-1 contro Tallon Griekspoor dopo un match molto combattuto nell'Atp 500 di Rotterdam. Primo set del padrone di casa chiuso 6-3. Poi il romano vince il secondo al tiebreak e ancora al tiebreak fa festa l’olandese. Ora agli ottavi il padrone di casa incontrerà Tsitsipas.