Serie A, Newcastle, tennis ed Eurolega: le ultimissime

Questa sera allo stadio Franchi di Firenze si terrà il match interrotto a dicembre per il malore di Bove. Si riprende dal minuto 17. Palladino e Inzaghi devono fare a meno dei nuovi acquisti. La Fiorentina con Gudmundsson alle spalle di Kean. L'Inter ritrova Acerbi dal 1', possibili titolari Frattesi, Carlos Augusto e Taremi.

Il Newcastle è in finale di Carabao Cup: eliminato l'Arsenal con il finale di 2-0 al St James's Park. Affronterà la vincente di Liverpool-Totthenam, in programma domani, 6 febbraio, alle 21.

Uno straordinario Mattia Bellucci, sconfigge Daniil Medvedev a Rotterdam e stacca il pass per i quarti di finale. L'azzurro, numero 92 della classifica Atp, si è imposto in tre set, in quasi tre ore di gioco.

Ennesima serata di coppa amara per la Virtus Bologna, sconfitta in casa per 71-81 dal Partizan Belgrado nella 25ª giornata di Eurolega. Per la squadra di coach Ivanovic, oggi anche priva di Clyburn e Zizic. si tratta della 18ª sconfitta stagionale nella massima competizione internazionale per club.