Roma, Champions League, Italia U21 e Hamsik: le ultimissime

Venezia-Roma chiusa ai tifosi romanisti residenti nel Lazio e anche a tutti i residenti di Udine e Pordenone. Il prefetto ha così accolto la proposta dell’Osservatorio dopo gli scontri tra tifosi dell’Udinese e del Venezia. Cosa c’entrano in tutto questo i romanisti? Hanno ottimi rapporti con la tifoseria friuliana e si temono, pertanto, “coalizioni” pericolose.

Complice l'arrivo del nuovissimo Mondiale per Club, che andrà ad incrementare il numero di partite e il minutaggio dei calciatori presenti nei top club, la Uefa starebbe pensando di eliminare una storica regola di questo sport: i tempi supplementari, che si verificano in caso di parità nel computo della differenza reti tra andata e ritorno, nel corso della fase ad eliminazione diretta della Champions League e delle altre competizioni europee.

In attesa della fase finale dell'Europeo Under 21 del 2025, a Nyon nella mattinata di oggi sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni per l'edizione successiva, in programma nel 2027 e ospitata da Albania e Serbia .Gruppo E per gli azzurrini che nelle qualificazioni (in programma da settembre 2025 a ottobre 2026) se la vedranno con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia.

Pur avendo appeso gli scarpini al chiodo nel 2023, Marek Hamsik ha deciso di salutare il calcio giocato sul campo, con un'ultima partita. Un'occasione speciale, da vivere insieme a campioni ed ex compagni, che hanno accompagnato le sue avventure con la maglia del Napoli e i colori della Nazionale slovacca. Ci saranno anche Paolo Cannavaro ed Ezequiel Lavezzi.