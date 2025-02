Roma, Atalanta, Sergio Ramos e Mondiali Sci: le ultimissime 

Claudio Ranieri ha incontrato i giornalisti oggi in conferenza stampa per presentare il match di domenica contro il Venezia. Il tecnico ha anche svelato che gli obiettivi di mercato preferiti erano Lucca e Frattesi e che i giallorossi avrebbero voluto Walker e Kolo Muani ma che i soldi per prenderli non c'erano. "Non vedrete nei convocati Hummels e Paredes. Sono umani, nessuna bocciatura, ho deciso di dargli qualche giorno di vacanza in famiglia", ha anche rivelato.

"Stavolta ci vado davvero a Lourdes". Così Gianluca Scamacca ha voluto sdrammatizzare la sua situazione dopo essere stato costretto a un intervento chirurgico a causa della lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra. Una battuta, scritta in dialetto romanesco, per provare a prendere con filosofia una catena di eventi poco fortunati. Per usare un eufemismo.

Sergio Ramos ha deciso di ripartire dal Messico. Il difensore spagnolo, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Siviglia, ha firmato con i Rayados di Monterrey. Un anno di contratto, con opzione di rinnovo per un altro. Sergio Ramos indosserà il numero 93, in ricordo del minuto in cui ha segnato di testa il gol del momentaneo 1-1 nella finale di Champions League del Real Madrid contro l'Atletico nel 2014.

Missione medaglia fallita per gli azzurri,. Oggi alle ore 11.30, è andato in scena il Super G maschile a Saalbach (Austria), dove sono in corso i Mondiali di sci. Dopo l'oro nel parallelo a squadre e l'argento di Brignone gli azzurri deludono. Il grande favorito Marco Odermatt si è confermato il più forte di tutti, Quattro gli italiani: Dominik Paris chiude al settimo posto, male Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer.