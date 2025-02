Torino, Milan, tennis e Sei Nazioni: le ultimissime

Torino e Genoa si dividono un punto a testa e fanno 1-1, all'autogol di Thorsby nel primo tempo risponde Pinamonti a metà ripresa.

Al Castellani va in scena una sfida intensa ed equilibrata tra Empoli e Milan, ma alla fine a spuntarla sono i rossoneri. Nella ripresa, Conceiçao decide di cambiare assetto e inserisce forze fresche per il Milan: dentro Leao, Pulisic e Gimenez. Il match, viziato dalle espulsioni di Tomori e Marianucci, è sbloccato al 68' proprio da Leao. Chiude i giochi il messicano al 76' al suo primo gol in Serie A.

Finisce il sogno di Mattia Bellucci all'Atp di Rotterdam. Dopo aver battuto nella sorpresa generale Medvedev e Tsitsipas, l'azzurro classe 2001 è costretto ad arrendersi contro l'australiano Alex De Minaur in semifinale. Finisce in due set per 6-1, 6-2 dopo poco più di un'ora di gioco.

L'Italia del rugby rialza la testa e, dopo il ko a Edimburgo contro la Scozia, si riscatta superando il Galles per 22-15 nel debutto allo Stadio Olimpico per il Sei Nazioni 2025. Sotto la pioggia battente di Roma, prestazione convincente della squadra di Quesada, che conduce il match, soffrendo solamente in un finale arroventato. Grande mattatore Allan, micidiale con i suoi calci, mentre l'unica meta azzurra è stata messa a segno da Ange Capuozzo.