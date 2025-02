Roma, Napoli, Paolini e Mondiali Sci: le ultimissime

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Roma che vince al Penzo di Venezia grazie a un rigore trasformato da Dybala al 57'. Giallorossi noni in classifca a 34 punti, a +5 dall'Udinese e a -3 dal Bologna.

Napoli-Udinese, chiuderà il quadro delle gare della domenica, valide per la ventiquattresima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Zemura, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

Jasmine Paolini è pronta a tornare in pista. La numero uno italiana ripartirà dal Wta 1000 di Doha. La tennista toscana usufruirà del bye al primo turno, avanzando direttamente ai sedicesimi di finale dove affronterà la vincente del match tra la cinese Yue Yuan e la francese Caroline Garcia.

Dominik Paris reagisce male alla notizia di aver chiuso la discesa libera al quarto posto. L'azzurro è stato tra i protagonisti della prova, valida per il Mondiale di sci alpino ed in programma a Saalbach in Austria. La delusione per Paris è tanta: ha infatti sfiorato il podio: soli 14 centesimi lo hanno separato dalla terza posizione. Al termine della prova, lo sciatore azzurro ha sfogato la sua rabbia dando un pugno alle protezioni di gomma che circondavano il percorso.