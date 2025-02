Napoli, Lazio, Turchia e sci: le ultimissime

Il Napoli non riesce ad allungare quanto desiderato sull'Inter (impegnata domani contro la Fiorentina), pareggiando 1-1 in casa con l'Udinese. Il posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A è deciso dal gol azzurro di McTominay al 37', con immediata risposta del bianconero Ekkelenkamp al 40'. Il Napoli di Conte ha ora 4 punti di vantaggio sull’Inter.

La Lazio batte il Monza e conquista tre punti che gli permettono di superare la Juventus in classifica e tornare in zona Champions League (in attesa della partita della Fiorentina contro l'Inter). I biancocelesti trovano il secondo successo consecutivo. In gol Marusic, Castellanos, che ritrova la rete che in casa che mancava da settembre, Dele-Bashiru e Pedro, autore di una doppietta.

La 22esima giornata della Superlig turca 2024/25 sarà ricordata per la sospensione della sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor. Clamoroso quanto successo al 25' del primo tempo del match in programma al Rams Park di Istanbul, dove la capolista ospitava l'ultima in classifica. I calciatori dell'Adana hanno abbandonato il campo dopo la concessione del rigore in favore di Mertens e compagni.

Proseguono i Mondiali 2025 di sci alpino, stavolta con la discesa maschile a Saalbach, in Austria. A conquistare la medaglia d'oro è Von Allmen, con la delusione per l'azzurro Dominik Paris che chiude quarto, a pochi centesimi dal podio.