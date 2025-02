Serie A, Napoli, Liga e Super Bowl: le ultimissime

SI chiude con il posticipo del lunedì la 24esima giornata di A. Dopo il 3-0 del Franchi del recupero, Inter e Fiorentina tornano subito a sfidarsi. Possibile maglia da titolare per Acerbi. Dimarco non ha più la febbre e sarà in panchina : Carlos Augusto favorito su Zalewski. Nella Fiorentina ballottaggio Parisi /Gudmundsson, mentre Fagioli dovrebbe partire dalla panchina.

"Fino a qualche giorno fa il Napoli aveva trovato una continuità incredibile. Nelle ultime due partite ha trovato difficoltà, forse le avversarie hanno capito come limitarlo, chiudendo tutti gli spazi. Quando è nato il Var tutti eravamo tutti felici e contenti, sembrava una valvola che potesse aiutare tutti. Invece abbiamo complicato tutto e sinceramente diventa difficile commentare determinate situazioni.". Così l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla frenata del Napoli e sulla lotta scudetto e sul Var.

A ventiquattr’ore dal graditissimo pareggio tra Real e Atletico, il Barça batte per 4-1 il Siviglia e si riporta a -2 dai blancos e a -1 dai colchoneros. Gara scoppiettante quella del Sanchez Pizjuan, che si apre con l’immediato botta e risposta di Lewandowski e Ruben Vargas, prima che i blaugrana, nella ripresa, prendano il largo con le reti di Fermin Lopez, Raphinha ed Eric Garcia

Philadelphia si prende la sua rivincita e per la seconda volta alza al cielo il Vince Lombardi Trophy. Al Caesars Superdome di New Orleans gli Eagles dominano il LIX Super Bowl, battendo i bi-campioni in carica della Nfl, i Kansas City Chiefs, per 40-22.