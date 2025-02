Monza, Inter, Sinner e Mondiali Sci: le ultimissime

Nuovo cambio in panchina in casa Monza. O meglio, più che un cambio, un ritorno. Dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio dell'ultimo turno di Serie A, infatti, la società ha deciso di esonerare Salvatore Bocchetti. Al suo posto è stato richiamato Alessandro Nesta.



Non si ferma l'Inter. Nonostante la sessione invernale di mercato si sia chiusa da appena una settimana, la società nerazzurra è già al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione: Petar Sucic è atterrato nella mattinata di oggi, 10 febbraio, all'aeroporto di Milano Linate. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il club nerazzurro prima di fare ritorno a Zagabria. Proveniente dalla Dinamo, Sucic, bosniaco naturalizzato croato classe 2003, diventerà il primo rinforzo a centrocampo della prossima Inter.



La stagione tennistica è appena iniziata, e il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a scendere in campo nel torneo di Montecarlo. L’indizio arriva direttamente dal profilo social del Principato di Monaco che anticipa l’arrivo del campione italiano. Nelle ultime ore, sui profili social del torneo del Principato è apparsa una foto sorridente di Jannik Sinner, e la didascalia lascia pochi dubbi: “Questo sorriso? È proprio così che ci sentiamo all’idea di accoglierti anche quest’anno in meno di due mesi”.



Mikaela Shiffrin rinuncia al Gigante ai Mondiali di sci in corso a Saalbach dopo l'ultima caduta. La campionessa statunitense lo ha reso noto tramite un messaggio pubblicato sui propri social media, in cui ha parlato dell'impatto psicologico subito dopo l'incidente di fine novembre che l'ha tenuta fuori dalle gare per due mesi: "Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici in un gigante a causa del mio infortunio. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto.”