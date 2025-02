Juve, Inter, Kean e Nainggolan: le ultimissime

Si profila l'esclusione di Koopmeiners dall'undici titolare della Juventus che affronterà in casa il Psv Eindhoven nell'andata del playoff di Champions League che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Altra panchina per Vlahovic con Kolo Muani al centro dell'attacco. In difesa dubbio a sinistra tra Savona e Kelly con il secondo leggermente favorito.

Arbitri ancora al centro delle polemiche. Serataccia per La Penna e i suoi assistenti ieri a San Siro, in particolare Scatragli. Un pallone fuori non visto, un rigore che doveva essere dato in campo. Spaventano i particolari: su due minuti di recupero nel primo tempo, il gioco è stato fermo da 45’21” a 46’40” (colpa di un fallo prima non fischiato e poi fischiato dall’altra parte che ha fatto saltare i nervi con una mezza mass) e la fine è arrivata a 46’58”.

Dopo la doppietta con cui aveva steso l'Inter al Franchi nella prosecuzione del match di andata che era stato interrotto per il malore di Edoardo Bove, Moise Kean non è riuscito a concedere il bis a San Siro in quello di ritorno. Ma più della sconfitta, sono stati i tanti insulti razzisti ricevuti via social al termine della partita del 'Meazza' a lasciare l'amaro in bocca all'attaccante viola, che sempre sui propri profili social li ha poi condivisi per lasciarsi andare a uno sfogo finale. dopo aver pubblicato tutti questi insulti si è sfogato, ferito e sconsolato. "Ancora, nel 2025...", ha commentato tra le sue storie Instagram.

Dopo il rilascio in libertà vigilata in seguito all'arresto avvenuto in Belgio nell’ambito di un’indagine su un presunto traffico internazionale di droga, Nainggolan ha rotto definitivamente il silenzio raccontando i dettagli della sua disavventura in un’intervista. "L'nterrogatorio è durato quattro ore - ha spiegato l'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari al quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws' -. Quando mi hanno portato davanti al giudice istruttore erano già le sei di sera e lì mi hanno detto che avrei trascorso la notte in cella. La prigione? È un'esperienza molto strana che non vorrei più rivivere.”