Lazio, Fiorentina, Jorginho e Nba: le ultimissime

Record per la Lazio. Da inizio anno i quattro uomini d’attacco hanno stazionato stabilmente davanti alla porta avversaria, il risultato è illustrato da numeri impressionanti: dei 45 gol segnati in campionato ben 44 sono stati segnati nei famosi ultimi 16 metri. Praticamente tutti, il 98%. E’ una percentuale da record in Serie A. Milan (95%), Inter (93%), Napoli (90%) e Juve (88%) stanno tutte dietro.

Dopo la doppietta con cui aveva steso l'Inter al Franchi nella prosecuzione del match di andata che era stato interrotto per il malore di Edoardo Bove, Moise Kean non è riuscito a concedere il bis a San Siro in quello di ritorno, vinto 2-1 (tra le polemiche) dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Sono stati però i tanti insulti razzisti ricevuti via social al termine della partita del 'Meazza' a lasciare l'amaro in bocca all'attaccante viola, che sempre sui propri profili social li ha poi condivisi per lasciarsi andare a uno sfogo finale.

Jorginho avrebbe raggiunto un accordo con il Flamengo per il suo trasferimento a titolo gratuito dall'Arsenal a fine stagione. Lo riferisce BolaVIP, che spiega: "Il giocatore italiano è agli ultimi mesi del suo contratto con in Gunners e potrebbe tornare nel suo Paese natale a parametro zero quest’estate".

Nella notte italiana di Nba, Luka Doncic fa il suo esordio in maglia Lakers nella vittoria sugli Utah Jazz per 132-113 mettendo a referto 14 punti in 24 minuti giocati. Il migliore per i gialloviola è sicuramente LeBron James con i suoi 24 punti.