Milan, Atalanta, Verona e tennis: le ultimissime

Champions League, questa sera è la volta del Milan. Conceiçao verso la conferma del modulo con i "fantastici 4" in attacco per l'andata del playoff di Champions. Davanti il grande ex Gimenez, arrivato a gennaio proprio dal Feyenoord, con Pulisic, Joao Felix e Leao a supporto. Scelte obbligate in mezzo al campo, dove manca lo squalificato Musah.

Alle 18.45 l’Atalanta affronta il Bruges. Carnesecchi e Ruggeri hanno la febbre e solo il portiere è convocato per l'andata dei playoff: trai i pali però ci sarà Rui Patricio. Gasperini contro il Bruges ha scelte obbligate in difesa, visti gli infortuni di Scalvini, Kolasinac, Kossounou. Confermato Posch dall'inizio. Davanti ancora la coppia De Ketelaere-Retegui con Pasalic alle loro spalle.

Conferenza stampa di presentazione per Presidio Investors e l'ex Roma Italo Zanzi, nominato presidente esecutivo dell'Hellas Verona al momento del passaggio di proprietà. Dalle ambizioni del fondo statunitense alle polemiche che hanno accompagnato le ultime dichiarazioni di Maurizio Setti, ex numero uno gialloblù, rimasto in società con il ruolo di Senior Advisor of Football Operations. Parole definite "infelici" dal dirigente italo-americano, a proposito della cessione alla Lazio di Reda Belahyane.

Gli US Open si preparano ad una grande rivoluzione per l'edizione 2025. A partire da quest'anno, il doppio misto si svolgerà nella settimana antecedente al torneo, quella in contemporanea al tabellone di qualificazione. Grazie ad una riduzione del tabellone, che sarà composto da 16 coppie anziché da 32, il torneo si disputerà in appena due giornate.