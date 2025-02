Napoli, Juve, Serie A e Mondiale per Club: le ultimissime

Conte perde anche Neres. Lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra e cinque settimane di stop. Tradotto in termini pratici, tornerà direttamente dopo la sosta. Il 30 marzo con il Milan.

Esiste anche un altro mercato, quello delle trattative ideate, ma mai impostate e quindi realizzate. Un esempio è il tentativo per Adzic, talento della Juve, che il Genoa ha provato fino all’ultimo ad ingaggiare con la formula del prestito. Su du lui c'era anche il Venezia.

Dopo le polemiche dell'ultima giornata, ufficiali le designazioni arbitrali per la 25esima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno. A Maurizio Mariani della sezione di Aprilia è stata affidata la direzione del derby d'Italia Juventus-Inter, mentre a Daniele Chiffi di Padova quella dell'incontro della Roma a Parma. Il big match Lazio-Napoli a Davide Massa di Imperia.

La Coppa del Mondo per club a 32 squadre, che si giocherà negli Stati Uniti la prossima estate e che vedrà al via anche Juventus e Inter, ha un nuovo grande tifoso. È Karl-Heinz Rummenigge, che nell’Inter ha anche giocato. “Per molto tempo la Coppa del Mondo per Club è stata una competizione priva di emozioni, ma questa situazione è destinata a cambiare con la nuova modalità e la nuova formula – ha dichiarato a Sportbild -. Per me il fatto che la FIFA introduca ora la nuova Coppa del Mondo per club equivale ad un miracolo mondiale. Per la prima volta una competizione per squadre nazionali, la Confederations Cup, è stata abbandonata a favore di una competizione per club”.