Roma, Dybala, Monza e Sinner: le ultimissime

La Roma fa 1- 1 in casa del Porto nel match d'anata dei play-off di Europa League. Per come si era messa è andata benissimo così: dopo l'espulsione di Cristante per una trattenuta ingenua al 73', i giallorossi sono stati bravi a resistere in inferiorità numerica all'assalto del Porto. Vantaggio firmato Celik, pareggio di Moura. Ora testa al ritorno all'Olimpico.

Brutte notizie per la Roma: Paulo Dybala ha accusato un problema fisico durante la partita d'andata dei playoff di Europa League contro il Porto. Intorno al 39' del primo tempo, l'argentino si è accasciato richiamando l'attenzione dello staff medico dei giallorossi che ha fatto il suo ingresso in campo. Poco dopo Dybala ha deciso di uscire e sedersi in panchina.

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L'ex Inter e Lazio, al centro dei riflettori del gossip nelle ultime settimane, si allenava da giorni con la formazione tornata in mano ad Alessandro Nesta. Il club ha deciso dunque di tesserarlo facendogli firmare un contratto fino al termine della stagione. Keita aveva lasciato la Serie A per l'ultima volta nel 2022 con la stagione al Cagliari. Dopo le esperienze allo Spartak Mosca, all'Espanyol e al Sivasspor, torna a giocare in Italia con il Monza.

Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, che prenderà parte all'Atp 500 di Doha. Il campione azzurro ha già svolto i primi allenamenti a Doha per un entry list che vedrà al via ben 6 Top 10, tra cui Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, e anche Matteo Berrettini.