Serie A, Lazio, arbitri e Psg: le ultimissime

La venticinquesima giornata del campionato italiano parte con lo scontro del Dall’Ara tra Bologna e Torino.

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Torino (4-2-3-1) Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Gineitis, Casadei; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Pedro è un vanto per la Lazio, tra i giocatori con almeno cinque gol nei campionati Big 5 d’Europa contende a Jamie Vardy del Leicester (nato nel gennaio 1987, 38 anni compiuti e 7 gol) il record di marcatore più longevo in attività. Lo spagnolo ha dato disponibilità a rinnovare: «Nessun problema a parlarne con Lotito e Fabiani, ci sarà modo di farlo». Pedro è in scadenza a giugno e il rinnovo porterebbe la deadline al 2026.

Maurizio Mariani di Aprilia è l'arbitro designato dall'Aia per Juventus-Inter, match clou della 25esima giornata di serie A in programma dal 14 al 17 febbraio 2025. La sfida tra Lazio e Napoli sarà diretta da Davide Massa di Imperia mentre per Atalanta-Cagliari è stato designato Matteo Marchetti di Ostia Lido. Parma-Roma a Chiffi.

Nasser Al-Khelaifi nei guai: il presidente del Paris Saint-Germain è finito sotto processo per tre capi di accusa che gli sono stati contestati dai giudici. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa francese AFP, sarebbero "complicità nell'acquisto di voti, violazione della libertà di voto e complicità nell'abuso di potere”. Secondo il portale francese RMC Sport, la vicenda avrebbe fatto agitare e non poco i massimi vertici del Qatar e del suo fondo sovrano che avrebbero minacciato di togliere i loro investimenti economici nello sport in Francia. Oltre all'emittente televisiva BeIN Sports, verrebbe coinvolto in maniera importante anche il Psg.