Roma, Uefa, Musetti e Nba: le ultimissime

Paulo Dybala in dubbio per la trasferta di Parma, ma arrivano buone notizie sulle condizioni e sui tempi di recupero del fantasista della Roma, ieri fermato da un problema al ginocchio nel corso del primo tempo della sfida pareggiata con il Porto in Europa League. Solo una forte contusione per l'argentino, senza interessamento dei legamenti.

Ranking Uefa, arriva il sorpasso della Spagna sull'Italia: il quinto posto in Champions ora è sempre più in bilico. Dopo i risultati nell'andata dei playoff in Champions ed Europa League, cambia la situazione: la Spagna effettua il sorpasso. Al momento l'Italia è terza.

Lorenzo Musetti (16) ha affrontato e superato il tennista francese Corentin Moutet (66) agli ottavi del "IEB+ Argentina Open", Atp 250 su terra battuta, raggiungendo così i quarti di finale per la 31esima volta nel circuito. In due set 6-2 6-3, il tennista azzurro ha conquistato la qualificazione al prssimo turno.

Nella notte italiana di Nba è andato in scena l'ultimo turno prima della sosta per l'All Star Weekend e a fare scalpore è la sconfitta a sorpresa degli Oklahoma City Thunder per mano dei Minnesota Timberwolves (116-101). Dopo sette vittorie di fila, i capolista a Ovest incassano una sconfitta che brucia nella corsa al primo posto con Cleveland.