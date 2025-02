Bologna, Roma, Musetti e Mondiali Sci: le ultimissime

Termina 3-2 la sfida che apre la 25esima giornata di Serie A tra Bologna e Torino. I padroni di casa vanno in vantaggio con la rete di Ndoye al 20' poi si fanno rimontare con i gol di Vlasic ed Elmas rispettivamente al 37' e 65'. Cinque minuti e tutto cambia: al 70' ancora Ndoye trasforma il rigore per il 2-2, sul finale un clamoroso autogol di Biraghi regala i tre punti agli emiliani.

La Roma sostiene Ranieri e la squadra: invierà nei prossimi giorni una lettera ufficiale di protesta alla Uefa. Nel day after di Porto-Roma 1-1 e del duro sfogo di Sir Claudio per la direzione di gara dell'arbitro tedesco Tobias Stieler, il club giallorosso ha maturato la decisione di non lasciar cadere quanto è accaduto all'Estádio do Dragão nella gara valida per l'andata dei playoff di Europa League: pronto un atto formale per manifestare il disappunto della società rispetto alla gestione del match e degli episodi controversi.

Lorenzo Musetti si è ritirato dall'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo la buona vittoria all'esordio sul francese Moutet in due set 6-2 6-3, l'azzurro è stato costretto a dare forfait per uno stiramento al polpaccio destro. Una brutta notizia per Musetti, che avrebbe dovuto giocare nei quarti di finale lo spagnolo Pedro Martinez, che dunque avanza in semifinale.

Delude l'Italia nel gigante maschile, appuntamento clou dei Mondiali di Sci Alpino 2025. Dopo l'argento iridato di Federica Brignone nel femminile, gli azzurri non vanno oltre il nono posto di Luca De Aliprandini (+1.03) nella doppia manche. Male gli altri italiani: 20° Franzoni, 21° Vinatzer, 24° Della Vite. Oro all'austriaco Haaser, davanti agli svizzeri Tumler e Meillard. Odermatt clamorosamente quarto e fuori dal podio.