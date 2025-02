Milan, Sinner, Roma e Mondiali Sci: le ultimissime 

Prosegue la venticinquesima giornata di Serie A. Il sabato della giornata di campionato si chiude a San Siro col match tra Milan e Verona. Queste le probabili formazioni. MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, T.Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; Joao Felix, Gimenez. All. S.Conceiçao. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Sarr, Mosquera. All. P.Zanetti.

Jannik Sinne ha raggiunto l'accordo con la Wada per una squalifica di tre mesi che lo costringerà lontano dai campi dal 9 febbraio al 4 maggio. Il campione azzurro potrà comunque tornare ad allenarsi ufficialmente a partire dal 13 aprile per preparare il primo impegno al quale potrà partecipare, ovvero gli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio.

Niccolò Pisilli ha rimediato un infortunio alla caviglia contro il Porto che ha richiesto un esame clinico dei medici della Roma. Niente di preoccupante, comunque: se non subentrano complicazioni, Pisilli sarà convocato per Parma. Probabilmente comincerà ancora dalla panchina, per scelta strategica e anche gestionale.

Ultima gara per le donne ai Mondiale di sci alpino a Saalbach: in programma lo slalom femminile. L'elvetica Camille Rast chiude la prima manche in testa con un margine di vantaggio di 58 centesimi sulla Liensberger e 72 sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Deludente la prova delle quattro azzurre in gara: Marta Rossetti è undicesima al termine della prima manche, Lara Della Mea è al diciannovesimo posto, Martina Peterlini è 24ª mentre Giorgia Collomb ha chiuso al 25º posto.