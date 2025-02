Milan, Lazio, Roma e tennis: le ultimissime

Un lampo di Gimenez è bastato al Milan per battere l'Hellas Verona, centrare la terza vittoria nelle ultime tre partite in Serie A e riscattare la sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League contro gli olandesi del Feyenoord: i rossoneri hanno approfittato del pareggio della Lazio contro il Napoli e si sono portati a ridosso della zona Europa. Secondo ko consecutivo per gli scaligeri che non riescono a portare a casa punti preziosi in chiave salvezza.

Il terzo confronto stagionale tra Lazio e Napoli finisce in parità, è 2-2 all'Olimpico. Dopo l'iniziale vantaggio di Isaksen al 6', la squadra di Conte trova il pari immediato con Raspadori (13') e poi, grazie all'autogol di Marusic, si porta sul 2-1 al 64'. A tre minuti dal 90', però, Dia, con una caviglia dolorante, scambia con Zaccagni e piazza all'angolino il 2-2 finale che tiene la Lazio al quarto posto a +3 sulla Juve e che, invece, porta il Napoli a +2 sull'Inter.

Parla così Florent Ghisolfi in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport:“Pisilli e Svilar rinnovano? Sì. Sono il futuro della Roma. Stiamo lavorando sui giovani della Primavera, qualcosa di importante per noi. Se un giocatore non vuole stare qui, noi non ci metteremo a pregarlo, perché la Roma si merita. Svilar la merita, prestazioni, mentalità top, stiamo lavorando sul contratto. Pisilli lo merita, dà tutto in campo e fuori, posso dire che il rinnovo arriverà presto".

Ancora un titolo di doppio (il sesto) per la super coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno vinto il torneo Wta 1000 di Doha (cemento outdoor) superando in finale quella formata dalla cinese Xinyu Jiang e da Fang-Hsien Wu, tennista di Taiwan (7-5, 7-6).