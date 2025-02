Roma, Lazio, Monza e Udinese: le ultimissime

Torna in campo in Serie A la Roma. Il Parma, che non vince da un mese e mezzo, ospita i giallorossi, reduci da due vittorie in trasferta consecutive.

PARMA (4-2-3--1): Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé; Almqvist, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Baldanzi, El Sharaawy; Shomurodov. All. Ranieri.

Taty ko, è la controindicazione clinica del big match con il Napoli. Costretto al cambio nel primo tempo, uscito in lacrime per un infortunio all'adduttore sinistro. Si teme la lesione muscolare, è più di un sospetto vista la dinamica. Castellanos effettuerà gli esami strumentali tra oggi e domani, è uscito zoppicando, mani sul volto e occhi lucidi. Rimarrà fuori una ventina di giorni in caso di stiramento di primo grado, ogni previsione è rinviata agli accertamenti.

Il Monza vuole rialzare la testa dopo aver richiamato in panchina Nesta. Oggi alle 15 se la vedrà col Lecce, 14esimo in classifica. MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Lekovic,. Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Dani Mota; Ganvoula. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Giulbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Rafia, Tete Morente; Krstovic.

Stesso orario per Udinese-Empoli, queste le probabili formazioni. UDINESE (4-2-3-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Karlström, Lovric; Atta, Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Tosto; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.