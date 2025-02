Genoa-Venezia, Serie A, Panatta e Nba: le ultimissime

Questa sera ul Genoa scende in campo per provare a blindare la salvezza. L'avversario è il Venezia di Di Francesco penultimo della classe e ad un passo dal baratro. Contro il Venezia a centrocampo giocheranno dall'inizio Frendrup e Masini. Al momento lo schieramento più probabile è il trio di trequartisti alle spalle di Pinamonti con Messias al centro della linea e sugli esterni Zanoli e uno tra Miretti e Vitinha. Di Francesco recupera Sverko e Duncan mentre ancora deve valutare le condizioni di Haps al momento a rischio per il match di lunedì sera. Il modulo sarà ancora il 3-5-2 con Radu confermato in porta

"Posso anticipare che, al 99%, il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto. Vogliamo evitare il calcio a Ferragosto". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ospite di "Radio Anch'io Sport", su Rai Radio 1.

"E’ fuori di dubbio che sia stata la scelta migliore perché non sai mai con la Wada cosa ti sarebbe potuto accadere e soprattuto quanto sarebbe andata avanti la vicenda". Adriano Panatta non trova pace e si scaglia in modo netto e cristallino contro l'organizzazione che ha deciso di squalificare per tre mesi Sinner per la vicenda legata al clostebol. "Trovo questa vicenda una cosa orrenda - ha proseguito l'ex fenomeno del tennis azzurro alla Domenica Sportiva.

Per la prima volta negli ultimi vent’anni, l’All-Star Game ha dovuto fare a meno di LeBron James, costretto a saltare la partita delle stelle per un problema alla caviglia e al piede sinistro. Nel nuovo format deciso dalla NBA e che prevedeva un quadrangolare, ad avere la meglio è stato il Team OGs, rappresentato da Shaquille O’Neal, e Steph Curry si è guadagnato il premio di MVP.