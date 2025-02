Serie A, Milan, Juve e Manchester City: le ultimissime

Le polemiche arbitrali degli ultimi tempi stanno spingendo le componenti verso una soluzione univoca, quella del Var a chiamata. Il sistema di revisione delle azioni “incriminate” appare troppo interpretabile, e per questo le parti si stanno muovendo verso la stessa direzione. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ospite della trasmissione radiofonica "Radio Anch'io Sport” su Rai Radio 1, spinge verso tale soluzione. “Personalmente sono favorevole al Var a chiamata - sottolinea Simonelli - ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea ma credo che molti la pensino come me”.

Una stagione meno “magic” del solito per Mike Maignan, nel mirino della critica nelle ultime partite per aver sbagliato qualche intervento di troppo. Il Milan però non ha perso minimamente fiducia nelle qualità del 29enne parigino e nei prossimi giorni annuncerà il prolungamento del contratto. Il Diavolo tratterrà Maignan fino al 2029 e adeguerà l’ingaggio fino a 5 milioni di euro netti a stagione.

"Penso che la Juve non possa pensare di vincere lo Scudetto. Motta deve pensare a costruire un gioco e uno spirito comune che sembra stia trovando". Così Aldo Serena, ex attaccante proprio dei bianconeri, oltre che dell'Inter, ha parlato dopo il derby d'Italia ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Rai Radio1. Poi la critica a Kolo Muani: "Ha velocità, tecnica e grande volontà. Penso però che sia un individualista: ieri ha fatto l'assist, ma solo perché non poteva fare altro”.

Mercoledì 19 febbraio, il Manchester City si giocherà gran parte della stagione. Nel ritorno dei playoff di Champions League, il club inglese sarà ospite del Real Madrid di Ancelotti, dopo aver perso la gara d'andata per 3-2 in rimonta. Una partita per la quale, però, Guardiola non ha troppe speranze: "Abbiamo una percentuale minima di passare, credo attorno all’1%".