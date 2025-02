Genoa, Lazio, Parma e Juve: le ultimissime

Il Genoa supera il Venezia nel posticipo del lunedì della 25esima giornata di Serie A. Lo fa vincendo 2-0 grazie ai gol di Pinamonti all’82esimo e Cornet all’86esimo. Vittoria fondamentale per i rossoblù, mentre i lagunari sprofondano sempre di più verso il fondo della classifica.

Brutte notizie per la Lazio sull'infortunio di Castellanos. Gli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante hanno evidenziato una lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra, dopo il problema muscolare accusato durante la sfida contro il Napoli. Per lui si teme uno stop di un mese. In campionato salterà le partite contro Venezia, Milan, Udinese e Bologna. Inoltre non sarà a disposizione neanche per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma per martedì 25.

Ribaltone in panchina in casa Parma. Il club ducale ha infatti esonerato l'allenatore Fabio Pecchia: decisiva la sconfitta maturata ieri, domenica 16 febbraio, contro la Roma al 'Tardini'.

È lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato dall'Uefa per il playoff di ritorno in Champions League di mercoledì 19 febbraio (ore 21) fra Psv Eindhoven e Juventus. Si riparte dal 2-1 per i bianconeri nella gara d'andata a Torino.