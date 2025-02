Milan, Atalanta, tennis e Musetti: le ultimissime

Conceiçao ritrova Musah dopo la squalifica: lo statunitense dovrebbe partire titolare sulla destra con Pulisic (non al meglio) dalla panchina. In attacco anche Joao Felix, Leao e l'ex Gimenez. Olandesi senza 10 giocatori: ultimi indisponibili in ordine di tempo Timber (rottura del collaterale) e Ueda (problema muscolare).

Gasperini recupera sia Kolasinac che Lookman: il nigeriano dovrebbe iniziare dalla panchina, il bosniaco titolare. Si ferma Hien nella rifinitura: Posch pronto a sostituirlo. Davanti De Ketelaere e Pasalic (preferito a Samardzic) alle spalle di Retegui. In mezzo tornano titolari De Roon ed Ederson. Hayen ripropone Jutglà rifornito da Tzolis, Vanaken e Talbi.

Uno Slam in Italia? Adesso sembra più che una semplice suggestione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la Federazione Italiana Tennis e Padel avrebbe infatti formalizzato un’offerta da 550 milioni di dollari agli organizzatori del Masters 1000 di Madrid per acquisire la settimana del torneo e allungare così a 14 giorni la durata dell'evento che si disputa annualmente sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma, che potrebbe diventare il quinto Slam.

Brutte notize per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano non parteciperà al torneo di Rio, Atp 500 che si sta giocando sui campi in terra rossa del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. L'azzurro, avrebbe dovuto esordire martedì 18 febbraio contro Barrios Vera, ma è stato messo ko da un problema muscolare.