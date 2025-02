Atalanta, Milan, tennis e Fiorentina: le ultimissime

Disastro Atalanta: la Dea perde 3-1 in casa contro il Brugge e dice addio alla Champions League. Tre i gol concessi nella prima frazione, i bergamaschi si svegliano troppo tardi e sbagliano anche un rigore.

Il Milan è fuori dalla Champions League, il Feyenoord pareggia 1-1 a San Siro e passa agli ottavi in virtù dell'1-0 dell'andata. Il rosso rimediato da Theo Hernandez rovina completamente la gara di Conceicao, che fino a quel momento era in vantaggio di un gol grazie a Gimenez. Carranza al 73' regala agli olandesi il passaggio del turno.

Subito una grande prestazione all'Atp 500 di Doha per Matteo Berrettini che elimina in due set l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Il tennista romano batte il serbo in due set (7-6, 6-2) e accede agli ottavi di finale dove domani troverà l'olandese Tallon Griekspoor.

Brutte notizie per Palladino che perde sia Gudmundsson che Colpani. Dalle note pubblicate sul sito ufficiale del club, si apprende che l'islandese ha riportato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il classe '99 invece ha riportato un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa.