Champions League, Napoli, Paolini e Italrugby: le ultimissime

Mercoledì di Champions che offre il ritorno di una grandissima sfida. Archiviata la partita d’andata con la vittoria per 3-2 del Madrid sul campo del City, si gioca nella capitale spagnola il ritorno del playoff di Champions League. Ancelotti ritrova Rudiger in difesa, Tchouaméni favorito su Camavinga a centrocampo. Guardiola invece punta su Savinho-De Bruyne-Marmoush alle spalle di Haaland.

Brutta notizia per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e nell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Brutto colpo per Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Dubai. La numero uno italiana, campionessa in carica nel torneo dell'emirato, è uscita di scena nel match del secondo turno contro la statunitense Sofia Kenin. Decisivo per la sua sconfitta è stato l'infortunio rimediato a inizio secondo set alla caviglia destra.

La vittoria dell'Italia sul Galles ha acceso ancor di più la passione di migliaia di tifosi azzurri e appassionati di rugby tanto da far riempire di nuovo lo Stadio Olimpico di Roma. Poco più di sessantamila spettatori, che costuiscono il 95% della capacità massima a disposizione, assisteranno al prossimo match dal vivo tra la formazione di Quesada e la Francia in programma il 23 febbraio presso l'impianto capitolino.