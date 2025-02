Roma, Lazio, Berrettini e Nba: le ultimissime 

Tutti a disposizione di Claudio Ranieri per Roma-Porto che vale un posto negli ottavi di finale di Europa League tranne gli squalificati Saelemaekers e Cristante. L'unico dubbio di formazione per l'allenatore giallorosso sembra essere quello fra Pisilli, favorito, e Pellegrini. Tornano dal primo minuto sia Hummels che Dybala.

Ciro Immobile spegne oggi 35 candeline e la S.S Lazio, tramite i propri canali social, ha fatto i suoi auguri di buon compleanno all'attuale attaccante del Besiktas, che ha vestito la maglia biancoceleste fino alla scorsa stagione. Nella copertina del post Instagram della società Ciro Immobile indossa una corona d'oro, a dimostrazione della sua grandezza calcistica: "Happy birthday, Ciro"

Continua la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Doha. Il tennista romano, dopo il successo al debutto su Novak Djokovic, ha superato in tre set l'olandese Tallon Griekspoor per conquistare l'accesso ai quarti di finale del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 8 del tabellone Jack Draper. La sfida tra Berrettini e Draper, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha, si disputerà giovedì 20 febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex non prima delle 17:00 italiane.

Colpaccio Charlotte nella notte Nba. Originariamente in calendario lo scorso 9 gennaio e rimandato a causa degli incendi che, all'inizio dell'anno, hanno colpito l'area metropolitana di Los Angeles, gli Hornets vincono il match di recupero in programma alla Crypto.com Arena battendo i padroni di casa dei Lakers con il punteggio di 100-97.