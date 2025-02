Europa League, Serie A, Alcaraz e calcio estero: le ultimissime

Il tabellone delle sedici squadre rimaste in corsa in Europa League va completandosi. Scatta il conto alla rovescia per il sorteggio degli ottavi di finale, che si svolgerà oggi alle 13 a Nyon, in Svizzera. Qui verranno definiti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta della competizione.

Questa sera scendono in campo Lecce e Udinese al Via del Mare. Mister Marco Giampaolo, a parte Marchwinski la cui stagione è terminata anzitempo, ha tutta la rosa a disposizione, compreso Berisha che, però, difficilmente partirà dall’inizio. In casa friulana, out Tourè e Okoye, Runjaic dovrebbe confermare il 4-4-2 visttorioso contro l’Empoli, con la coppia Thauvin e Lucca a guidare l’attacco.

Clamorosa sorpresa all'Atp 500 di Doha, dove il grande favorito Carlos Alcaraz è stato eliminato ai quarti di finale, battuto in tre set (3-6, 6-3, 4-6) dal ceco Jiri Lehecka (n.25 Atp), che in semifinale affronterà il britannico Jack Draper

Elliot Lee, calciatore del Wrexham e figlio dell’ex leggenda della Premier League Rob Lee, ha vissuto attimi di grande paura a causa di un grave incidente stradale. Il centrocampista ha condiviso su Instagram le immagini dell’accaduto, sottolineando come l’episodio "avrebbe potuto cambiargli drasticamente la vita". L’incidente è avvenuto dopo la sfida di Vertu Trophy contro il Bolton e ha reso necessario il trasporto immediato in ospedale.