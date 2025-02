Europa League, Champions League, Napoli e Sinner: le ultimissime

L'urna di Nyon ha svelato tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League: niente derby, la Lazio trova il Viktoria Plzen e la Roma l'Athletic Bilbao. Baroni e Ranieri potrebbero sfidarsi solamente in finale.

L’urna di Nyon ha dato i verdetti anche per gli ottavi di Champions League. Questi gli incroci: Arsenal-Psv, Inter-Feyenoord, Bayern Monaco-Leverkusen, Real Madrid-Atletico Madrid, Liverpool-Psg, Aston Villa-Bruges, Dortmund-Lille, Barcellona-Benfica.

Brutte notizie in casa Napoli: si è infortunato Pasquale Mazzocchi. L'esterno sinistro aveva accusato un risentimento muscolare nella seduta d'allenamento di ieri a Castel Volturno e gli esami a cui si è sottoposto nelle ore successive hanno evidenziato una lesione distrattativa del muscolo soleo della gamba destra.

Nick Kyrgios torna all'attacco sul caso Clostebol che ha visto coinvolto Jannik Sinner. Stavolta il finalista di Wimbledon 2022 ha risposto a un post su "X" del francese Alexandre Muller, impegnato nel torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. “Test antidoping dopo aver finito a mezzanotte? Dai...", ha scritto Muller in un messaggio indirizzato all'Atp dopo il successo sull'argentino Etcheverry. Poche ore dopo è arrivata la replica di Kyrgios, che pur senza citare Sinner ha fatto chiaramente riferimento al caso Clostebol: "Basta dire che non sai nulla e sarà tutta colpa del tuo team, in caso trovassero steroidi nel tuo corpo".