Lazio, Serie A, Udinese e rugby: le ultimissime

"Stiamo facendo un grandissimo lavoro e siamo tutti molto contenti". Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, intervistato da The Laziali Founder (in Canada), ha fatto il punto sul momento attuale dei biancocelesti, in lotta per il quarto posto in campionato e qualificati agli ottavi di Europa League dopo aver chiuso la prima fase in testa alla classifica. "Il percorso è positivo, grazie ai dettagli: dal lavoro della società a quello dello staff tecnico fino ai medici".

Alle 15 scendono in campo Parma e Bologna per la gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Dal punto di vista del modulo, Chivu non sembra voler operare una grossa rivoluzione: il 4-3-3 si modellerà dal 4-2-3-1 di Pecchia, con la retrocessione in mediana del trequartista per dare più garanzie e solidità. Il riferimento centrale è Ange-Yoan Bonny, battezzato del ruolo di insostituibile, dopo gli infortuni fisici delle ultime settimane. Sugli esterni, Man e Cancellieri presiederanno la destra e la sinistra del tridente offensivo biancoblù. Vincenzo Italiano recupera Ferguson, ma lo scozzese sembra indirizzato verso la panchina, mentre non ci sarà Holm. I sostituti di entrambi saranno Pobega sulla trequarti e De Silvestri in difesa. Ma occhio a Calabria, che potrebbe strappare un pass da titolare nella formazione che scenderà in campo alle 15:00.

"L’episodio del rigore? Non né la prima volta che succede nel calcio. Abbiamo gerarchie chiare, Thauvin è il rigorista. Lucca non ha rispettato questo ma abbiamo visto guardiamo avanti e ne parleremo internamente. Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic dopo la vittoria sul Lecce.

Sarà ricco il programma di Italia-Francia, terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 in campo domenica 23 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma. La giornata infatti si aprirà ben prima del calcio d’inizio della gara tra gli Azzurri e i Bleus: tanti eventi e iniziative saranno infatti dedicate agli oltre 60mila tifosi che potranno accedere al 'Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village' fin dal mattino e che potranno godere, in serata, grazie allo show post partita degli Eiffel 65.