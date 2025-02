Milan, Lazio, Parma e Tottenham: le ultimissime

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan perde anche contro il Torino nella ventiseisima giornata di Serie A. A Torino finisce 2-1 per i padroni di casa.

Una Lazio scialba non va oltre lo 0-0 al Penzo contro il Venezia. Mai in partita Tavares (sostituito), Noslin invisibile, solo Isaksen e Zaccagni hanno provato a scuotere la squadra, senza riuscirci. Merito anche di un Venezia ordinato e compatto che ritrova punti in classifica dopo tre gare a secco.

Il Parma non vinceva da quasi due mesi e il Bologna non perdeva da quasi due mesi: al Tardini si ribalta tutto, Bonny e Sohm regalano la vittoria ai padroni di casa. Un 2-0 che sa di liberazione per Del Prato e compagni che conquistano tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Il Tottenham ha deciso di prendere una posizione chiara sulla propria identità: non vuole più essere chiamato "Tottenham". Il club ha inviato una comunicazione ufficiale alle emittenti televisive chiedendo di utilizzare il nome completo, "Tottenham Hotspur", oppure la versione abbreviata "Spurs". La motivazione è legata al fatto che "Tottenham" è il nome del quartiere di Londra in cui la squadra ha sede, ma non rappresenta la sua vera denominazione.