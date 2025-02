Verona, Napoli, Athletic Bilbao e Feyenoord: le ultimissime

Verona-Fiorentina finisce 1-0. Gialloblù che vincono in extremis in pieno recupero grazie al gol di Bernede nella partita delle 15. Sfortunata la Fiorentina che deve rinunciare per infortunio a ben tre calciatori.

Al Sinigaglia è andata in archivio Como-Napoli: 2-1. La squadra di Conte, reduce da tre pareggi consecutivi, ha fallito la chance per il controsorpasso ai danni dell'Inter, vittoriosa sul Genoa. I nerazzurri sono primi in solitaria con un punto di vantaggio sugli azzurri.

Un "rullo compressore". Questa una delle definizioni più diffuse sulla stampa spagnola dopo la vittoria dell'Athletic Billbao al 'San Mames' contro il Valladolid nel match valido per la 25ª giornata di Liga. Un 7-1 che consente alla squadra di Valverde di allungare a 16 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Un forte 'messaggio' alla Roma, prossima avversaria negli ottavi di Europa League.

Robin Van Persie è ufficialmente il nuovo allenatore del Feyenoord. Un ritorno romantico per l'attaccante che nella carriera da giocatore ha indissolubilmente legato il suo nome con quello del club olandese della sua città: con il Feyenoord ha iniziato e finito la sua carriera in campo totalizzando 98 presenze e 35 gol.