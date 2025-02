Roma, Lazio, Sinner e Musetti: le ultimissime

Con un pensiero alla sfida con l'Athletic Bilbao in Europa League, la Roma strappa il decimo risultato utile consecutivo contro il Monza di Nesta ultimo in classifica e mai davvero in partita. Un risultato importantissimo in chiave europea: Ranieri si porta a -1 da Bologna e Milan (che hanno una partita in meno, il recupero giovedì) e a -2 dal sesto posto della Fiorentina. A segno Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante.

Il presidente Claudio Lotito continua a dividersi tra impegni imprenditoriali, politici e sportivi. Il presidente laziale, intercettato all’ingresso degli uffici della Lega Serie A, parla della sfida che opporrà la Lazio di Baroni al grande ex di turno Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri. “Non vedrò la partita contro l’Inter perché abbiamo una seduta programmata in Senato - sottolinea il presidente Claudio Lotito - quindi sarò a Roma. Se i lavori non si protrarranno a lungo, proverò a esserci. La Coppa Italia è un obiettivo? Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla mensa dei signori”.

Toni Nadal si schiera a favore di Jannik Sinner nella vicenda Clostebol e l'accordo con la Wada che ha portato a tre mesi di sospensione: “L'ho già detto e spiegato più volte - le parole dello zio di Rafa - sono contrario alla sanzione. Conosco Sinner personalmente e non aveva alcuna intenzione di commettere un reato e non puoi trattare una persona in quel modo per un errore capitato per caso. Sono sorpreso che diversi giocatori si siano schierati contro, anche alcuni al massimo livello e alcuni che non sono molto puliti".

Niente da fare per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro annuncia il forfait all'Atp 500 di Acapulco e 'regala' la possibilità di andarci a Mattia Bellucci. Attraverso un post su Instagram, il numero 17 al mondo italiano ha lasciato intendere che non parteciperà al torneo in Messico perché ancora in fase di recupero dopo i recenti problemi fisici.