Coppa Italia, Napoli, Berrettini e Juve: le ultimissime

Nel penultimo quarto di finale della Coppa Italia tra Inter e Lazio i nerazzurri hanno la meglio e vincono 2-0 guadagnandosi il derby in semifinale contro il Milan in un doppio scontro nel mese di aprile. A decidere la partita un super gol di Arnautovic e un rigore di Calhanoglu, anche se non mancano le polemiche arbitrali, in particolare sulla prima rete.

Brutte notizie in casa Napoli in vista del big match della prossima giornata di Serie A contro l'Inter. Infatti, Anguissa non prenderà parte alla partita. Nel corso della gara persa contro il Como, il centrocampista ha avvertito un problema muscolare. Gli esami svolti in giornata hanno evidenziato una lesione al muscolo della gamba destra per il centrocampista. Anguissa, oltre a saltare la sfida contro la squadra di Inzaghi rischia tre settimane di stop.

Matteo Berrettini (numero 30 del ranking Atp) elimina Gael Monfils (numero 40 del mondo) nel primo turno del torneo Atp 500 di Dubai. Il tennista romano, reduce dal ko contro Jack Draper nei quarti di finale a Doha, ha convinto, battendo in due set il francese sul cemento dell'Aviation Club Tennis Centre. Negli ottavi di finale a Dubai, Berrettini affronterà l'australiano Christopher O'Connell.

Nuovo stop per Douglas Luiz. Questa mattina si è recato al J Medical per sostenere tutti gli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, il rientro del centrocampista è stimato dopo la sosta di marzo per le nazionali. Salterà quindi quattro partite: il quarto di Coppa Italia contro l'Empoli e le tre sfide di Serie A contro Verona, Atalanta e Fiorentina.